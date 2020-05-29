Появилось видео перехвата американских B-1B истребителями ВКС

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29.05.2020, 18:30, Новости дня

Министерство обороны опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков B-1B Lancer российскими ВКС, отогнавших самолеты от российских границ.

В военном ведомстве подчеркнули, что полеты российских самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами, передает РИА «Новости».

Напомним, для сопровождения двух стратегических американских бомбардировщиков были подняты российские истребители СУ-27 и СУ-30. После приближения истребителей «американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы России», сообщали в российском военном ведомстве.

В пятницу два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1B Lancer совместно с украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29 и турецкими самолетами-заправщиками KC-135 Stratotanker осуществили дальний полет над Европой и Черным морем.

Стратегический бомбардировщик B-1B может нести наибольшую ракетно-бомбовую нагрузку управляемых и неуправляемых вооружений среди всех американских боевых самолетов.



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