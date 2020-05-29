Ученые: Каждый десятый диабетик умирает от COVID-19 в первую неделю

29.05.2020, 18:30, Разное

Французские исследователи провели направленное исследование, в ходе которого изучили влияние наличия сахарного диабета на риски тяжести заболевания и смертности при COVID-19. Выяснилось, что у диабетиков вероятность летального исхода уже в первую неделю болезни составляет около 10%.

На протяжении исследования исследователи подвергли тщательному анализу динамику течения заболевания от коронавируса диабетиков в марте текущего года. За основу научной работы были взяты данные 1317 пациентов, среди которых 89% имели диабет второго типа, а 11% – первого типа. Средний возраст участников исследования составил 70 лет, а временным диапазоном служили первые семь дней после заболевания COVID-19. Итоги анализа продемонстрировали, что уже спустя неделю 20% больных не могли обходиться без аппарата ИВЛ, а 10% в итоге ушли из жизни. Примечательно, что 65% людей, поступивших на лечения, были мужчинами.

Основной проблемой в ходе лечения медики назвали ряд микро- и макрососудистых осложнений, увеличивающих вероятность летального исхода. Кроме того, на негативную динамику течения заболевания существенно влиял высокий показатель индекса массы тела – он увеличивал потребность в искусственной вентиляции тела и также повышал вероятность смерти. С другой стороны, инъекции инсулина и других препаратов для контроля глюкозы в крови не провоцировали осложнений при коронавирусе – таким образом, прием профильных лекарств, по мнению специалистов, прекращать не нужно.

Как проинформировали ученые, в настоящее время начат новый этап исследования, который охватит большее количество участников – около трех тысяч человек, имеющих сахарный диабет. Кроме того, увеличен будет и временной диапазон научной работы, который составит 28 дней.