 

Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

29.05.2020, 18:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ сообщили о проекте новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом. Документ, как сообщалось, уточняет основные задачи и направления реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму, определяет целевые показатели, характеризующие эффективность антиэкстремистских мероприятий и формулирует ожидаемые результаты этой деятельности.



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