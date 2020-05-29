 

Врачи назвали признаки диабета, позволяющие обнаружить болезнь на ранних стадиях

29.05.2020, 18:30, Разное

Врачи назвали признаки диабета, на которые следует обратить внимание в первую очередь. Беспричинное изменения веса, сухость во рту, усталость позволят обнаружить заболевание на ранних стадиях.
Диабет является опасным недугом, имеющим “репутацию” “тихого убийцы”. Заболевание может долгое время оставаться незаметным – его симптомы часто связывают с различными недомоганиями или безвредными обстоятельствами. Согласно статистике, один из трех пациентов с диабетом не знает о своей болезни. Важно своевременно обнаружить его, так как нарушения, вызванные диабетом, могут привести к почечной недостаточности, патологии поджелудочной железы, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы.

Медицинские специалисты советуют не игнорировать такой признак, как частое желание посещать туалет, поскольку при диабете почки начинают работать активнее, выводя из организма сахар и лишнюю жидкость. В числе важных симптомов оказались ощущение жажды, связанное с активной потерей жидкости; сухость во рту; повышенный аппетит, вызванный резкими колебаниями сахара в крови.

На ранних стадиях заболевания может усиливаться чувство усталости, нарушаться зрение из-за избытка глюкозы в крови, могут появляться различные инфекции (грибковые заболевания, вагинальный кандидоз у женщин, инфекции мочевыводящих путей). Важно обращать внимание на внезапный набор веса или резкое похудение, которые могут свидетельствовать о том, что организм не может нормально перерабатывать инсулин. Еще один признак, указывающий на диабет – это медленное заживление ран. Регенерация клеток кожи ухудшается из-за повреждения вен и артерий, – объяснили эксперты.



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