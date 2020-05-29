Мнение: Письмо: “Интересовали более статусные мужчины”

29.05.2020, 18:25, Разное

Если в письме есть слово “абьюзер”, ведущий баг у автора – Попрошайка.

Чего бы ни было, Попрошайки всегда стараются обвинить партнера, увидеть его жадность и эгоизм, но никогда не хотят видеть свою жадность и эгоизм. Сливает баг Попрошайка своего хозяина не меньше, чем другие баги, просто обиженно, с жалобами и упреками, но тоже резво. А при подключении векторного Штурмана еще резвей, как веселый паровозик.

elena_milkyway

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Читаю Вас около 3-х лет. Очень благодарна Вам за блог! Благодаря Вам и комментариям удалось многое понять и исравить.

В особенно трудных ситуациях, несколько раз отправляла благодарность. Настолько важно было встроить знания и понимание, которые на мой взгляд можно получить только вложившись, через обмен.

(Друзья, если вам кажется, что понимание можно купить за деньги, нет, это невозможно. Благодарность отправляется за уже полученное, а не в обмен)

О себе: 40+, была замужем еще в 18 лет, муж тогда попал в тюрму за экономические махинации, я резко занялась карьерой и зарабатыванием денег. В том числе ему на передачи. Однажды кто-то ему прислал журнал, где я рекламировала деловую одежду, он нахамил, стал оскорблять и я прервала отношения.

(Она описывает неадекватного мужа, но скорее всего ему показалось, что она рекламировала не деловую одежду и выглядела в этом журнале не очень прилично, поэтому он и высказался. Но у Попрошаек все вокруг – хамы и оскорбители. Они даже понять чужие эмоции не хотят, им кажется, что они должны жалеть только себя, иначе их ограбят. Вот чем плох этот баг, это идейный эгоизм, принципиальный)

Дальше были многолетние дурацие романы, слияние и залипание с жуткими сливами. Ох, если бы тогда были доступны знания из блога, жизнь можно было бы построить совсем иначе. Повезло тем, кто сейчас получил такую возможность с ранних лет.

(Это она мне корону кормит дешевым кормом. Но заодно и ответственность на меня перекладывает за свои ситуации. Знания из моего блога до сих пор очень мало кому доступны. Читают книгу, а видят фигу)

Есть одна 20-летняя история, которую не могу увидеть ясно. Не понимаю, я косячу или мужчина “эбьюзер”?

(Вот это противопоставление: косяк или абьюз, очень вредное. Сейчас попрошаек все больше и они внушают друг другу, что если партнер абьзер, от него не спастись. Сейчас посмотрим, как она сама этого своего “абьюзера” преследует. И большинство жертв сами липнут к своим абьюзерам, от жадности или зависимости. Всем, кто галдит на тему насилия, надо посвятить внимание независимости и самостоятельности, это – лучшая защита от абьюза)

Дружили еще с 20-ти лет, вместе учились. Замечала, что я ему нравилась, но он тогда встречался с женщиной с квартирой (похоже для него всегда было важно обеспеченность женщины), я снимала, и меня интерсовали более статусные мужчины. Несколько лет спустя был секс, полгода роман. К тому моменту он уже женился на той женщине, пару раз жаловался, что ошибся и тп, у них родилась дочь.

(Она предпочитала статусных, а они ее нет, поэтому детей у нее тоже нет)

Под предлогом, что он женат я не хочу вредить его семье, прекратила связь. А по правде отталкивала его жадность и было не интересно в сексе, технически все хорошо, но больше походило на физкультуру, без чувств.

(Сама все время связи прекращает якобы – растит ЗВ)

Время шло, оба развивались, он дорос до семизначных цифр, у меня намного проще – купила квартиру, позже машину, получила 4 образования. Внешность и здоровье сохранила, спасибо родителям за природные данные и здоровые гены, а так же спорту и правильному питанию.

Не могла понять, почему человек имея несколько дорогих автомобилей, может просить старые простыни из отеля (я тогда работала в 5-тизвездочном отеле), в ресторане всегда заказывал только кофе, а еду выхватывал у меня из тарелки. Пришлось как-то мне заплатиь за гостиницу. Обещал вернуть, но не вернул. Домой ко мне тоже всегда приходил с пустыми руками, получалось, что угощала всегда я. Мне нравится, чтоб дома была красная рыбка или икра, обязательно хорошее вино. Не представляю, как гостя можно не накормить. Он тоже отмечал мою хозяйственность, обращал внимание на посуду, детали интерьера, дорогое постельное белье и тп.

(Вот типичный слив Попрошайки. Она брезгливо описывает его жадность, хотя это его прямолинейное нежелание вкладываться и уверенность его, что встречи их нужны больше ей. Она оправдывает свой слив щедростью своей и сравнивает себя с ним в свою пользу, но это его плюс в дисбалансе большой, а не жадность. То есть может он и экономен, даже прижимист, но если она сама платит за гостиницу и угощает его вином с икрой за секс, то зря она надела на него колпачок бедняши)

Позже он развелся, судя по всему болезненно, полгода работал с психологом. Сказал, что больше никогда не женится. И сильно изменился в отношении женщин. Однажды попросила его поцеловать меня там, он как ошпаренный подорвался ночью и сбежал.

(Еще один колпачок. Так травмирован, что не хочет целовать “там” женщину. Хотя не хотел он целовать именно ее. А хотел просто сбежать)

Я была так впечатлена, что написала статью и опубликовала. Статья набрала более десяти тысяч просмотров и сотни перепостов, настолько забавной выглядела история.

(Очень забавная история. Хочется пойти и вымыть руки, прочитав такой слив женщины. Как мужик от нее сбежал, а она публично об этом пишет и радуется перепостам)

Конечно без имен, но его это сильно зацепило. Сейчас я понимаю, какую глупость этим совершила. Потом была жуткая многочасовая ругань в переписке. Он столько гадостей написал, что я мужика себе не могу найти, живу в однушке, сплю на матрасе, езжу на корыте и тп. В сравнении с его материальным уровнем, я действительно владею значительно меньшим. Вместе с тем, предьявлять такое женщине, которая не “насосала”, а сама зарабатывала… Ну и в ответ я наговорила тоже много гадостей, что он ездит на X5, но жрет всегда за мой счет и тп. Тоже некрасиво себя повела.

(Он пытался объяснить ей, что сбежал, потому что она лохушка. А она ему в ответ: а ты ешь за мой счет, хотя у тебя куча денег. То есть он ей про ее слив, а она ему в ответ про свой слив. Не видит слива совсем. Это векторная Попрошайка, со Штурманом. Там, где у нее корона Спасателя отрастает, а на него надеваются колпачки, это уже Штурман. Штурман векторный у Попрошайки появляется, когда она нытьем снизу не может ничего добиться и начинает жалеть бедняшу сверху и метать корм, лишь бы не отлепляться)

Потом мы снова пересекались. Он всегда мгновенно откликался на мои контакты, хоть ночью, хоть днем. Не знаю, то ли нравилась ему, то ли просто адикт к сексу, с кучей извращений. Я не пуритантка, легко отзываюсь на секс, даже в неожиданных места, верю, что с близким человеком можно все. Но от секса втроем отказывалась.

(Целовать “там” он ее отказался, а вот от разных извращений, где она в нижней роли, не отказывался. Но она свой слив закрывает короной “я-не-пуританка”, любимая корона доярок)

Недавно я выбрасывала часть мебели, которой он меня тогда упрекал, просил отдать.

Спросил “сколько мне тебе за него заплатить?…” – дурацкий вопрос, если нужна подержанная мебель…

(Мало ли куда он эту подержанную мебель взял, может в пятую купленную квартиру. Бедные люди любят сверху писать об экономности состоятельных людей, но в маленькой однушке каждый квадратный метр на счету и приходится освобождаться от вещей)

Я тогда ответила, что платить не нужно, если ему захочется поблагодарить, мне будут приятны цветы. Цветы не привез, сказал, что помнит, и чтобы я назначила время и тогда он их подарит… Тю – подумала я, мало того, что дала, так надо еще вложиться, чтоб он в гости приехал с цветами, ну и исчезла. Он тоже не писал и не звонил.

(Он ее троллит, а она опять свой слив описывает как “тю, какой жадный”)

Через месяц написала ему, он спросил “время дарить цветы?”, я проигнорировала, вопрос был по работе. Встретились, цветы все-таки не принес:(. Валялись на полу, приятные прикосновенья, предложил начать “с чистого листа”. Мне бы тогда спросить – а как ты это видишь?…но я затормозила.

(Ей бы воткнуть в него щипцы, но она затормозила)

Утром отправила видео голубей, у меня на балконе целовались, так трогательно было. Пожелала хорошего дня. Не ответил.

(Он не только жадный, еще и бесчувственный. После травмы наверняка)

Вечером спросила про компьютер. Завязалась переписка

Я – как день прошел?

А – в тенис играл. Днем работал. Как ты?

Я – думала о тебе..

А – это приятно. я тоже. с извращенными мыслями.

Я – интересно. расскажи

А – сейчас. Доеду, помоюсь. И начнем пошлятину с извращениями))

если честно, то я вспоминал, как меня рассматривала и захотелось, чтоб рассматривала не только руки)))

(Вытащила из него предложение вирта)

Я – самой интересно)

А – я бы очень хотел

прислал фотку (приличную:)

Я – фигасе, какой ты красивый!

А – ням-ням. Прям возбудила меня.

Я – тоже в душе сейчас. Вернусь через 5 мин

А – давай. Жду.

Я – отправила красивую фото в бодди

А – вау. Как красиво. Мне бы хотелось сейчас лежать рядом

Я – мне бы тоже хотелось. Но ты дикий какой-то. Чего такой?

А – я не дикий. И мы действительно можем высказывать друг другу. Вот только смысл?

Вместо того, чтобы радоваться жизни. Ну это риторический вопрос)

(Вот типичное ее – из-за короны. Подползла к нему снизу, не с одной ее попытки, но он согласился на диалог. Но у нее подкат с подставой, она предложила вирт, а занялась критикой. Он ей дал понять, чтобы критику свою она адресовала кому-то попроще)

Я – я ЗА – радоваться Жизни! Расскажи, что это для тебя?

А – мы это уже обсуждали. Для меня это делать приятные вещи, ну и конечно они должны быть взаимны

Я – прости, не помню. Расскажи, что именно обсуждали? Как ты хочешь?

А – мы обсуждали, как можно передать разговор?

(Она согласилась и достала щипцы поменьше, стала ковырять его насчет планов)

Нужно просто общаться и говорить

я хочу лежать, как мы лежали и ты рассматривала мои руки

Но потом начать и рассматривать и живот и все-таки

Это прям необычно и по-детски волнующе

(Он ей честно и прямо говорит, какой именно момент в общении с ней ему нравится. Парень сексуальный кстати)

Я – и мне нравится рассматривать тебя и самой волноваться от этого

А что тебе хотелось бы делать взамен?… ну в смысле не только балдеть, “как она на меня смотрит”, а для нее..?

А – скажи лучше, чего ты хочешь?

Что тут играть в игру, как он меня кружит))

Я – нежности, ласки, заботы, доверия

А – это все общие слова, с ними глупо спорить

А еще мир во всем мире и вечную любовь и жизнь)

Тоже вроде хорошо, да?

(Его вопрос – про секс. Но ей то хочется сериоооозного отношения и она его ковыряет уныло на эту тему)

Я – про вечную любовь давно не верю. А вот цветов правда ждала, прям огорчилась, не увидев. Не знаю, зачем ты так?…Когда нравится человек, ведь приятно делать для него приятное

А – ты ждала цветов, а я не подарил… огорчение(

Я – да

А – бывает

(Он ей прямо говорит, что ее огорчения – ее дело, и чтобы она отвалила от него с претензиями)

Я – ясно

А – наверное нам действительно все друг про друга ясно. У каждого в голове свои ожидания

Я замолчала.

Понимаю, что про цветы – это мои щипцы.

Наверное правильно было бы успокоиться и давно забыть. Нравится он и кажется здорово было бы вместе.

(Надо бы забыть, но прилипла так, что отлипнуть не может. Поэтому щипцует его, пока он не отшвырнет. Потом посидит и опять просачивается в щель. Но абьюзер – он, а не она липучка. И вот это – в каждом почти письме. Понимаете почему?)

Спасибо, что прочитали. Вдруг повезет и разбор поможет развязать узел и двигаться дальше.

С уважением,

Елена

(Елена, свой узел надо начать развязывать с ЗВ. Увидеть свое зависимое положение, а не мнимую независимость. Потом надо снять с себя корону щедрой Спасательницы, а с него колпачок жадного бедняши, увидеть большой дисбаланс. Ну и отвалится этот узел, поскольку узла вообще нет, с его стороны – никаких претензий к вам нет, никаких требований, никаких явных желаний, только согласие на вашу инициативу и на ваши предложения секса. Он соглашается на секс иногда, вы пытаетесь вонзить зубы насчет отношений, он отталкивает вас. Вся история ваша только об этом)