 

Кравчук назвал единственный способ «остановить» Россию

29.05.2020, 18:16, Новости дня

Первый президент Украины Леонид раскритиковал политику стран Европы по отношению к России. По его мнению, чтобы остановить «агрессивные дела» Москвы, необходимы объединенные действия международной коалиции.

Кравчук в интервью порталу «Гордон» заявил, что европейские власти противоречат сами себе, в частности, он отметил, что они вводят санкции против России, но при этом участвуют в строительстве проекта «Северный поток – 2» и смягчении антироссийских санкций. «То есть говорим тут одно, тут – другое, а делаем третье», – сообщил экс-президент.

«Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию… нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, а и коалицию, которая остановила бы агрессивные дела в мире», – считает Кравчук.

Кравчук ранее заявлял, что Украине следует рассмотреть вопрос о продаже РФ днепровской воды для Крыма. При этом он признал, что Крым уже находится «в системе российских отношений, Российской Федерации».



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