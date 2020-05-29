В Совфеде задержание журналистов CNN расценили как нарушение свободы слова в США

29.05.2020, 18:16, Новости дня

«Произошедшее в очередной раз доказывает: в отношении свободы слова властям США нужно обращать внимание на положение дел у себя, а не критиковать другие страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал задержание полицией группы телеканала CNN во время освещения протестов из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда.

«Я много лет работал в той должности и на том направлении, которые позволяли мне в режиме реального времени наблюдать за тем, как в целом ряде западных стран, и в частности в США, довольно грубо нарушается право на свободу информации. В этом смысле у американцев присутствовали и продолжают присутствовать двойные стандарты. Подтверждение этому – то, как оценивается в США положение дел со свободой средств массовой информации в России», – сообщил сенатор, бывший уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов.

Как сообщалось ранее, полиция американского города Миннеаполис задержала съемочную группу телеканала CNN во время прямого эфира при освещении протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жестокого обращения со стороны служителя правопорядка.

Телеканал уточнил, что под стражу были взяты корреспондент, оператор и продюсер съемочной группы были взяты под стражу. По данным ТАСС, позже журналисты были отпущены на свободу. По информации CNN, ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз принес извинения за задержание съемочной группы в разговоре с президентом телекомпании Джеффри Цукером.

Но сам факт задержания журналистов, выполнявших свою работу, говорит о проблемах со свободой слова в США, отметил сенатор Долгов. «Я не поклонник телеканала CNN, который очень часто передает превратную информацию о России, искажает положение дел. Но в любом случае, препятствование работе журналистов, особенно если речь идет о задержании полицией, это действия с точки зрения свободы СМИ неприемлемые», – отметил собеседник.

Известно, что отношения между администрацией Дональда Трампа и каналом CNN складываются непросто, добавил Долгов. Сенатор предположил, что это может иметь непосредственное отношение к задержанию журналистов в Миннеаполисе. «В любом случае, подобные инциденты в очередной раз показывают, что в отношении свободы слова, властям США нужно в первую очередь обращать внимание на положение дел у себя дома, а не критиковать с позиции двойных стандартов другие страны, в том числе Россию», – заметил сенатор.

«Ситуация в Миннеаполисе, как и любые другие нарушения прав человека, которые, кстати, регулярно происходят в целом ряде западных стран, безусловно, не останется без должного внимания со стороны Совета Федерации. Мы будем наблюдать и вынесем соответствующую оценку», – заключил сенатор.

Напомним, протесты в Нью-Йорке и Миннеаполисе начались после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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