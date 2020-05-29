 

В российском разгонном блоке «Фрегат» произошла утечка токсичных паров

29.05.2020, 18:16, Новости дня

Утечка токсичных паров окислителя зафиксирована в российском разгонном блоке «Фрегат», находящемся на хранении на космодроме Куру, сообщил Роскосмос.

Предприятия Роскосмоса в начале июня отправят на космодром куру специалистов для устранения утечки окислителя в разгонном блоке фрегат, передает РИА «Новости».

В госкорпорации заверили, что утечка токсичных паров окислителя не представляет угрозы для персонала французского космодрома Куру.



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