В российском разгонном блоке «Фрегат» произошла утечка токсичных паров
29.05.2020, 18:16, Новости дня
Утечка токсичных паров окислителя зафиксирована в российском разгонном блоке «Фрегат», находящемся на хранении на космодроме Куру, сообщил Роскосмос.
Предприятия Роскосмоса в начале июня отправят на космодром куру специалистов для устранения утечки окислителя в разгонном блоке фрегат, передает РИА «Новости».
В госкорпорации заверили, что утечка токсичных паров окислителя не представляет угрозы для персонала французского космодрома Куру.
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