 

Эксперты назвали Топ-6 лучших смартфонов ZTE 2020 года

29.05.2020, 18:09, Разное

Мобильные устройства китайской компании ZTE Corporation приобретают все большую популярность, врываясь в рейтинги самых продаваемых в ряде регионов мира. Эксперты составили Топ-6 лучших смартфонов 2020 года данного производителя.
В представленном перечне учитывались технические характеристики, стоимость и мнение покупателей. Золото в рейтинге, согласно отзывам на «Яндекс-Маркет», досталось ZTE Axon 10 Pro. Флагман продается в РФ за 37 тысяч рублей, при этом в нем 6,47-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 855, 6-гигабайтный чип оперативной памяти и 128 гигабайт флеш-памяти, а также дактилоскоп и NFC.

Серебро в рейтинге смартфонов ZTE 2020 года получил Blade 20 Smart стоимостью 12 тысяч рублей. Здесь есть качественный дисплей, выполненный по технологии IPS, производительный чипсет MediaTek Helio P60 и 4 гигабайт «оперативки». Бронзовая ступень, согласно выводу экспертов, принадлежит телефону Blade A7, ценник которого равен порядка 9 тысяч рублей. На четвертом месте разместилось устройство ZTE Blade V10 Vita, стоящее менее 8 тысяч рублей. Здесь производитель применил процессор Unisoc SC9863A на восемь ядер, который дополнен 3-гигабайтным модулем оперативной памяти.

На пятую строчку эксперты поместили Blade A5 за 6 тысяч рублей, который рекомендуют почти 90% покупателей. И на последнее место специалисты рынка мобильных технологий поместили компактный смартфон A3 линейки Blade. При стоимости менее 4 тысяч рублей он оснащен 1 гигабайтом ОЗУ и емким флэш-модулем в 128 гигабайт. Также здесь есть возможность использования двух сим-карт. При размере дисплея в 5 дюймов девайс очень удобен для использования одной рукой.



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