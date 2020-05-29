Россияне во время пандемии начали скупать недвижимость в Беларуси

29.05.2020, 18:09, Разное

Россияне во время пандемии COVID-19 начали скупать объекты недвижимости на территории Беларуси. Профильные эксперты отмечают, что всплеск интереса со стороны граждан РФ наблюдался в апреле-мае 2020 года.

С наступлением экономического кризиса россияне начали активно интересоваться недвижимостью, которая предлагается к продаже на территории соседней Беларуси. Инвестконсультанты и риэлторы сообщают, что количество звонков от потенциальных покупателей из РФ увеличилось со 100 до 200 в месяц. При этом число поисковых запросов возросло с 1 000 до 4 000. Россияне интересуются квартирами, загородными домами, но наибольшей популярностью у граждан РФ пользуются коммерческие объекты. Интерес к данному сегменту недвижимости со стороны россиян вырос в 11,5 раз. Больше всего потенциальные покупатели расспрашивают о торговых помещениях и производственных площадях, а также об объектах, которые имеют свободное назначение.Также граждан РФ интересуют загородные объекты. При этом россияне рассматривают самые разные предложения, от земельных участков до таунхаусов.

Опрошенные изданием РИА Новости профильные эксперты считают, что к недвижимости в Беларуси россиян привлекает инвестиционная составляющая. Это отчасти объясняется курсовыми колебаниями валют. Не исключают специалисты и привлекательность подхода Беларуси к ограничительным мерам в связи с пандемий COVID-19. Москва пошла по более радикальному пути, а Минск решил не предпринимать излишне строгих мер.