Мнение: Пост о кастетах и самообороне.

29.05.2020, 18:00, Разное

Доброе утро. На “Пикабу” вчера обсуждали тему самообороны и я задумался – а почему кастет считается холодным оружием? Им же ведь убить так легко нельзя, как ножом! И почему это статья при применении при самообороне? Вот сколько у меня при росте 163 шансов одолеть мужика НОРМАЛЬНОГО роста и комплекции? Верно, ноль целых хрен десятых! Так почему, если я ему в ответ дам по зубам кастетом (а он у меня есть), то аццким преступником буду я, а не он? Или я должен быть дураком и пытаться отбиться от нападающих раза в полтора меня больше голыми руками?

А вообще, я ору с этих законов о самообороне. Вот нарывается на тебя гопник. И ты ему не моги заехать первым, потому что это же будет превышение (а убежать – далеко не всегда выход, всякие же обстоятельства бывают, например, оскорбления в адрес твоей собственной мамы, которые вряд ли какой нормальный сын спустить сможет)! Жди, блджад, пока он первым ударит! А что после такого удара можешь легко оказаться в больнице или в могиле, законщикам по фигу! Кстати, я не раз слышал, гопота часто и вентиля вместо кастетов применяет. И ничего, ЭТО почему-то за оружие не считается!

З.Ы. И чтобы два раза не вставать – если я сфотаюсь с кастетом для клипа, это никакие законы о демонстрации оружия не нарушает? Заранее спасибо.