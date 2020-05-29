 

Вирусолог оценил возможность жаркой погоды повлиять на ситуацию с COVID-19

29.05.2020, 17:53, Новости дня

Тепло никак не влияет на распространение вируса, что можно увидеть на примере Бразилии, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

В начале мая в Роспотребнадзоре предположили, что жаркое лето и солнечная погода, которые ранее обещали синоптики, смогут ударить по коронавирусу, снизив его активность и улучшив ситуацию с распространением инфекции. О возможном влиянии солнца на вирус также ранее говорил и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас совершенно очевидно, что эпидемия пошла на спад. Новый подъем будет, скорее всего, в осенне-зимний период. Но, по сути, совершенно не важно, какая температура будет летом. Все почему-то думают, что это будет как с гриппом, когда летом он утихает. Но там другие причины, да и вирус другой», – говорит Зверев.

Вирусолог объясняет, что летом, во-первых, происходит разобщение людей, именно поэтому заболеваемость гриппом падает. Во-вторых, вирус гриппа – другой и распространяется иначе: проходит через популяцию вакцинированных людей и меняется к концу эпидемии.

«Если говорить про теплый климат, то мы можем посмотреть на статистику Бразилии. Там все время жарко. Тем не менее она сейчас на втором месте по число зараженных коронавирусом, и смертность там высокая. Поэтому тепло никак не влияет на распространение этой инфекции», – считает Зверев.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн говорил, что есть вероятность того, что при высокой температуре распространение COVID-19 замедлится.

Также в апреле газета ВЗГЛЯД порассуждала, убивает ли солнечный свет новый коронавирус или нет.



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