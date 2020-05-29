Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

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29.05.2020, 17:53, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Соответствующее предложение ранее озвучил президент Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе правительства, для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы.

«Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой житель указал в мобильном приложении «Мой налог». Это предусмотрено правилами предоставления субсидий, которые также утвердил Михаил Мишустин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также уточняется, что на эти цели выделяется 1,6 млрд. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Помощь самозанятым – одна из мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в ситуации, сложившейся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в РФ 1 января 2019 года.

Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.

Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении самозанятым предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей.



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