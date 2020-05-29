 

Незнакомки оборвали телефон звезды сериала “Сваты” Людмилы Артемьевой: Вы не такая, как в кино!

29.05.2020, 17:52, Разное

Артистка подчеркнула, что все то, что происходит в
кино, в действительности к ней не относится. Тем временем зрители упорно приписывают
ей черты ее героинь. Поклонники как бы переносят события с экрана на реальную
жизнь Людмилы Артемьевой.

Например,
после выхода сериала “Таксистка” в Сети появились слухи, дескать, у Артемьевой,
как и у ее персонажа в теленовелле, трое детей. По словам Людмилы, эта информация очень удивила ее
близких, особенно маму.

Более того, фанатки
сериала каким-то образом раздобыли ее номер. Незнакомые женщины без конца
звонили знаменитости и просили о встрече, обрывали телефон. “Я категорически отказывалась и
слышала в ответ: “Так я и думала. Вы не такая, как в кино!”. Да, в
жизни я абсолютно другая”, – призналась актриса ситкома “Сваты” в
личном микроблоге.

Пользователи Сети призвали артистку не обижаться на фанатов.
Как заметила одна из подписчиц Артемьевой, именно отличная актерская игра
вводит в заблуждение зрителей. Экранный образ получается очень правдоподобный, поэтому
о том, что он существует только в кино, легко забыть.

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Публикация от Людмила Артемьева (@liudmilartemyeva) 29 Май 2020 в 6:49 PDT

Напомним, ранее Людмила Артемьева рассказала, как трансформируется в своих персонажей. Звезда сериала “Сваты” призналась, что
проработка героя требует большого труда. Знаменитость придумывает для него
мимику, жесты и походку.



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