Незнакомки оборвали телефон звезды сериала “Сваты” Людмилы Артемьевой: Вы не такая, как в кино!

29.05.2020, 17:52, Разное

Артистка подчеркнула, что все то, что происходит в

кино, в действительности к ней не относится. Тем временем зрители упорно приписывают

ей черты ее героинь. Поклонники как бы переносят события с экрана на реальную

жизнь Людмилы Артемьевой.

Например,

после выхода сериала “Таксистка” в Сети появились слухи, дескать, у Артемьевой,

как и у ее персонажа в теленовелле, трое детей. По словам Людмилы, эта информация очень удивила ее

близких, особенно маму.

Более того, фанатки

сериала каким-то образом раздобыли ее номер. Незнакомые женщины без конца

звонили знаменитости и просили о встрече, обрывали телефон. “Я категорически отказывалась и

слышала в ответ: “Так я и думала. Вы не такая, как в кино!”. Да, в

жизни я абсолютно другая”, – призналась актриса ситкома “Сваты” в

личном микроблоге.

Пользователи Сети призвали артистку не обижаться на фанатов.

Как заметила одна из подписчиц Артемьевой, именно отличная актерская игра

вводит в заблуждение зрителей. Экранный образ получается очень правдоподобный, поэтому

о том, что он существует только в кино, легко забыть.

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Публикация от Людмила Артемьева (@liudmilartemyeva) 29 Май 2020 в 6:49 PDT

Напомним, ранее Людмила Артемьева рассказала, как трансформируется в своих персонажей. Звезда сериала “Сваты” призналась, что

проработка героя требует большого труда. Знаменитость придумывает для него

мимику, жесты и походку.