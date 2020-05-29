 

Лукашенко заявил, что следующим президентом Беларуси “будет мужик”, а общество не готово голосовать за женщину

29.05.2020, 17:35, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина. 

“У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью, – заявил Лукашенко. – У нас не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте: пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден”. 

Лукашенко и раньше допускал сексистские заявления в отношении женщин в белорусской политике.

В 2015 году во время выборов Лукашенко, говоря о своих оппонентах, так высказался о первой в Беларуси женщине-кандидате на пост главы государства Татьяне Короткевич: “У нас у президента полномочий куча – от безопасности до экономики, которые пока человек в юбке, наверное, не сможет исполнять”. 

Сейчас сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси ведут 14 инициативных групп, в том числе их кандидатами являются четыре женщины.

 



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