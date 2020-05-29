Максим Галкин выпустил пародию на Путина и Собянина. Российские СМИ опубликовали ее, а потом удалили по звонку из Кремля

29.05.2020, 17:35, Новости дня

Несколько российских интернет-изданий, в том числе “Лента.ру”, “Газета.ру”, “Московский комсомолец” и “Рамблер” удалили со своих сайтов публикации о ролике Максима Галкина, пародирующим Путина и Собянина. Внимание на это обратил The Bell.

По информации источника The Bell в одном из изданий, публикации снимались после звонков чиновников мэрии и администрации президента. Официально редакции не прокомментировали это утверждение.

Пятиминутное видео под названием “График, чтобы подышать свободно” было опубликовано в инстаграме Максима Галкина 28 мая. В ролике артист изображает президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, высмеивая идею властей ввести график прогулок для москвичей на время самоизоляции. В частности, “Собянин” предлагает, чтобы граждане двигались “строго по уложенному орнаменту плитки”.

Менее чем за сутки только в инстаграме ролик Галкина собрал более 2,7 млн просмотров.

Новые правила для москвичей вступают в силу 1 июня. Жителям города будет разрешено выходить на улицу на прогулку и для занятий спортом, но не чаще трех раз в неделю, причем для каждого дома устанавливается специальный график. Сергей Собянин назвал этот режим экспериментальным, он продлится две недели.