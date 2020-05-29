Российский подводный крейсер пятого поколения “Лайка” станет многоцелевой ударной подлодкой

29.05.2020, 17:30, Разное

Китайское издание “Гуанмин жибао” проанализировало возможности российского подводного крейсера пятого поколения “Лайка”. Новейшая разработка в перспективе получит возможности ударной многоцелевой подлодки.

Субмарина пятого поколения была создана сотрудниками отечественного конструкторского бюро “Малахит”. Работа над проектом началась в 2016 году, а в 2019 году модель подводной лодки была продемонстрирована и одобрена на коллегии министерства. Строительство атомного подводного крейсера под названием “Лайка” запланировано на 2027-2030 год.

Как информирует портал “ПолитЭксперт”, водоизмещение подлодки составит, предположительно, 11 340 тонн, она сможет осуществлять погружение на глубину до 600 метров и передвигаться со скоростью 35 узлов. Композитные материалы позволят уменьшить вес и шум, производимый “Лайкой”. Что касается вооружения субмарины, то она может нести противокорабельные, крылатые, гиперзвуковые ракеты, мини-ракеты, торпеды, противоторпеды, ПЗРК “Иглу”, такие подводные ракеты как “Ответ” и “Хищник”.

Благодаря единой интегрированной системе, которую дополнит искусственный интеллект, новый тип подводной лодки сможет быстрее и лучше ориентироваться во время боевых действий. На “Лайке” планируют установить новейший реактор, отличающийся повышенной мощностью и эксплуатационной пригодностью. Стратегическое судно имеет возможность “трансформироваться” в полноценную многоцелевую ударную подводную лодку, если осуществить замену модуля ракет вертикального запуска на модуль, предназначенный для баллистических ракет.