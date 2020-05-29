В Кирове проведены первые выплаты финансовой помощи для семей с детьми

29.05.2020, 17:30, Новости дня

В Кировской области семьи с детьми активно пользуются возможностью получить дополнительную финансовую помощь по поручению президента Владимира Путина. Около половины таких заявлений в регионе обрабатывается через Единый портал госуслуг, сообщили газете ВЗГЛЯД в областной администрации. Там рассказали, что первые выплаты уже перечислены.

«Процедура оформления выплат нуждающимся семьям сделана максимально удобной и простой. Сейчас ее можно оформить без очередей через Единый портал госуслуг (ЕПГУ)», – сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Из более 21 тысяч заявлений на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет почти 10 тыс. принято через ЕПГУ. Заявления также можно подавать в территориальные отделы МФЦ или в органы социальной защиты населения по предварительной записи, а также направлять по почте.

«Первые выплаты за пять месяцев семьям перечислены. В следующем месяце им будут перечислены средства за июнь. Так, в мае на одного ребенка семья получит сразу 26 153 рубля. Тем, кому выплата будет перечислена в июне, соответственно, получат ее за шесть месяцев, то есть 31 383 рубля. Если в такой семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет включительно, выплата будет назначена на каждого ребенка», – сообщили в пресс-службе.

Деньги будут поступать на счет сразу же после положительного решения после рассмотрения заявления. «На сегодня органами социальной защиты таких решений принято 456 на 568 детей. На предоставление данной выплаты в этом году из расчета на 25 тысяч детей предусмотрено порядка 1,6 млрд рублей, из них из федерального бюджета – 1,5 млрд рублей с учетом уровня софинансирования 95%», – уточнили в пресс-службе.

Помимо этого семьям с детьми до трех лет с апреля по июнь ежемесячно выплачивается 5 тыс. рублей по линии Пенсионного фонда России. На сегодня выплаты получили более 28 тысяч граждан на общую сумму 294 млн рублей. Всего отделению Пенсионного фонда по Кировской области выделено на эти цели 524,54 млн рублей.

Также с 1 июня будет произведена разовая выплата в 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до шестнадцати лет. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,7 млрд рублей. По данным на среду, от жителей области поступило более 94 тыс. заявлений, а всего планируется принять порядка 200 тыс. заявлений, прием которых продлится до 1 октября. При обращении никакие документы предоставлять не нужно.

«Кроме этого, с 1 июня в два раза увеличивается размер минимального пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Теперь семьи ежемесячно смогут получать 6752 рубля вместо 3375 рублей. Такое пособие в Кировской области получают более 2 тысяч граждан. На обеспечение выплаты в новом размере (6 752 рубля) потребуется 52,1 млн рублей с учетом осуществления выплаты с 1 июня. Заявление на увеличение пособия подавать не нужно, это будет сделано автоматически органами социальной защиты», – отметили в пресс-службе.

Министерство финансов перечислило 222,1 млрд рублей в Пенсионный фонд РФ (ПФР) для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет и выплат на детей до 3 лет. Выплаты охватят как минимум 19 млн детей с 3 до 16 лет.

Еще 24,9 млрд рублей направлены в ПФР для расширения ежемесячных выплат на детей до трех лет. «Размер данной выплаты на ребенка составляет 5 тысяч рублей. Это решение коснется порядка 1,6 млн детей», – отметили в Минфине.

Госдума ранее приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.