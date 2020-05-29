 

Украинские власти разрешили открыть зону отчуждения Чернобыльской АЭС для посетителей

29.05.2020, 17:30, Разное

Украинские власти разрешили открыть для всех желающих зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Ее можно будет посещать, соблюдая определенные правила.
Находиться на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС можно после предварительной проверки температуры, обязательно в защитных масках и одноразовых перчатках. Туристы должны помнить о безопасной дистанции, посещая данную зону.

Как информирует портал “Нью Информ”, ссылаясь на пресс-службу Госагентсва Украины по вопросам управления зоной отчуждения, на территории возможно осуществление массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий, а также разрешается посещать данную область в ознакомительных целях.

В Чернобыльской зоне отчуждения атомной электростанции не имеют права находиться люди с симптомами какого-либо респираторного заболевания, а также те, у кого повышенная температура тела. Территория была закрыта 18 марта властями Украины в связи с карантином после вспышки COVID-19.



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