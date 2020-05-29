В продажу поступили тесты на коронавирус для животных

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29.05.2020, 17:30, Новости дня

Испанская компания начала распространять тесты для выявления коронавируса у животных, которые рекомендуется проводить ветеринарам, сообщили в компании IberoGen.

«Этот тест (ПЦР в реальном времени) ставит своей целью диагностировать положительные случаи на ранней стадии инфекции. Что делать в случае, если у животного обнаружен COVID-19, – усыплять его или сажать на карантин – решает ветеринар», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

Уточняется, что решение создать такой тест связано с крайне ограниченной информацией о заражении COVID-19 у животных, а также о передаче вируса от животных к человеку.

Как подчеркивают производители, «протокол был разработан, следуя рекомендациям Международной организации здравоохранения и научным статьям». Комплект для проведения тестов у животных аналогичен тем, которые используются для людей, но «при этом в нем не используются те реактивы, которые необходимы санитарной системе».

Поясняется, что стоимость такого теста составляет от 60 до 70 евро. Для ветеринаров, закупающим оптом, действуют скидки.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность передачи коронавируса от животного человеку.

Кроме того, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил газете ВЗГЛЯД , что попав от человека в организм животного, коронавирус может мутировать и снова заразить человека.



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