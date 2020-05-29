Роскосмос впервые утвердил три экипажа для полета к МКС

29.05.2020, 17:30, Новости дня

Утвержден состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17», летящего на Международную космическую станцию в октябре 2020 года, сообщили в Роскосмосе.

«Госкорпорация Роскосмос утвердила основной, дублирующий, а также резервный экипажи (назначаемый в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса) для полета на МКС в октябре 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отметим, что третий экипаж для полета на МКС сформирован впервые. Ранее создавались только основной и дублирующий составы.

Уточняется, что решением межведомственной комиссии в основной экипаж включены космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, а в дублирующий – Олег Новицкий и Петр Дубров, а также Марк Ванде Хай.

В пресс-службе также добавили, что сформирован специальный резервный экипаж, в который вошли космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Напомним, НАСА заменило астронавта Боуэна в экипаже «Союза» на Кэтлин Рубинс по неизвестным причинам. Кроме того, ранее в НАСА раскрыли стоимость места на «Союзе».