Медики перечислили натуральные средства, снижающие головную боль

29.05.2020, 17:30, Разное

Медики перечислили несколько натуральных средств, способных снизить головную боль. В числе наиболее эффективных в борьбе с мигренью оказалась теплая вода.

Теплая вода считается одним из главных средств избавления от головной боли, поскольку нередко причиной возникновения неприятного ощущения в области черепа является обезвоживание или интоксикация организма. С помощью воды улучшается регуляция движений кишечника, а токсины, отвечающие за болевые ощущения, быстрее выводятся из организма.

В список болеутоляющих средств вошло топленое масло. Для борьбы с головной болью медики рекомендуют употреблять его с теплым рисом. Положительный эффект имеет употребление имбирного чая. Он не только снимает неприятный симптом, но и укрепляет иммунную систему.

Специалисты упомянули паровые ванны с добавлением эфирных масел и несложные упражнения для плечевого пояса и зоны шеи. Если головная боль не проходит на протяжении длительного периода – необходимо обратиться к врачу.