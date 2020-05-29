Медики перечислили натуральные средства, снижающие головную боль

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29.05.2020, 17:30, Разное

Медики перечислили несколько натуральных средств, способных снизить головную боль. В числе наиболее эффективных в борьбе с мигренью оказалась теплая вода.
Теплая вода считается одним из главных средств избавления от головной боли, поскольку нередко причиной возникновения неприятного ощущения в области черепа является обезвоживание или интоксикация организма. С помощью воды улучшается регуляция движений кишечника, а токсины, отвечающие за болевые ощущения, быстрее выводятся из организма.

В список болеутоляющих средств вошло топленое масло. Для борьбы с головной болью медики рекомендуют употреблять его с теплым рисом. Положительный эффект имеет употребление имбирного чая. Он не только снимает неприятный симптом, но и укрепляет иммунную систему.

Специалисты упомянули паровые ванны с добавлением эфирных масел и несложные упражнения для плечевого пояса и зоны шеи. Если головная боль не проходит на протяжении длительного периода – необходимо обратиться к врачу.



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