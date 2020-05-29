 

Guardian – остановить насилие и восстановить порядок — Пекин задействует в Гонконге силы разведки

29.05.2020, 17:25, Новости дня

После того как китайский парламент дал «зелёный свет» законопроекту о национальной безопасности в Гонконге, Министерство общественной безопасности КНР пообещало «инструктировать и поддерживать» полицию САР для восстановления порядка, пишет The Guardian. Тем временем власти района призвали США не вмешиваться и напомнили, что санкции — «обоюдоострый меч».


Reuters

После того как Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) приняло резолюцию о разработке законопроекта о национальной безопасности Гонконга, министерство общественной безопасности КНР дало обещание «инструктировать и поддерживать» полицию специального административного района (САР), пишет The Guardian.

 

В четверг 28 мая китайский парламент, «подконтрольный пекинской верхушке», дал «зелёный свет» законопроекту о национальной безопасности Гонконга, направленного против подрывных акций и иностранного вмешательства в САР. Кроме того, инициатива позволит Пекину учредить в районе собственные разведведомства, среди которых могут быть задействованы силы Министерства общественной безопасности и Министерства государственной безопасности. 

 

Вечером в четверг Министерство общественной безопасности заявило, что будет «всеми силами инструктировать и поддерживать полицию Гонконга», пока ещё не зависящую от Пекина, «для того чтобы остановить насилие и восстановить порядок». 

 

Как отмечает The Guardian, решение ВСНП вызвало критику со стороны как и самих жителей САР, так и ряда иностранных государств во главе с США, включая также Великобританию, Австралию и Канаду. Президент Дональд Трамп должен вскоре объявить, какие ответные меры примет Америка. 

 

Власти Гонконга в свою очередь призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны. «Любые санкции — обоюдоострый меч, который нанесёт удар по интересам не только Гонконга, но и в значительной мере США», — предупредила администрация САР. В ответ на заявления Вашингтона об отказе от особого статуса для района, власти САР напомнили, что в период с 2009 по 2018 годы положительное сальдо в торговле с Гонконгом для США было больше, чем со всеми остальными партнёрами и в общей сложности составило $297 млрд., а также что в районе базируется 1300 американских компаний.

 

Кроме того, глава администрации САР Кэрри Лэм призвала гонконгцев «вместе следовать за общими мечтами и отложить разногласия в сторону». По словам политика, закон о национальной безопасности необходим району из-за «террористической угрозы» и из-за того, что местные сторонники независимости Гонконга бросают вызов властям и настаивают на иностранном вмешательстве. 

 

В поддержку законопроекта также активно выступили китайские государственные СМИ. В своей редакционной статье новостное агентство Xinhua обратилось к антикитайским силам в Гонконге: «Не стоит и дальше ошибочно судить о ситуации и никогда не недооценивайте китайское правительство и волю китайского народа». По мнению ресурса, «обеспечение национальной безопасности означает сохранение политики «одна страна, две системы». «Решение ВСНП — мощный сигнал антикитайским силам в Гонконге, которые пытаются отчаянно бороться, как загнанный в угол зверь: «Ваше поражение предопределено».

 

На фоне напряжённой ситуации с Гонконгом, как отмечает The Guardian, Пекин также высказался и по Тайваню. Китайские власти предупредили, что намерены всеми способами препятствовать сторонникам независимости в их попытках отделить остров от КНР. При этом председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу подчеркнул, что к немирным действиям Пекин будет прибегать лишь в крайнем случае.



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