Der Spiegel – Берлин пригрозил Москве «киберсанкциями» за атаку на бундестаг в 2015

29.05.2020, 17:25, Новости дня

Немецкие власти собираются активировать режим киберсанкций ЕС против лиц, якобы ответственных за кибератаку на бундестаг в 2015 году, пишет Der Spiegel. Таким образом Берлин хочет послать Москве «политический сигнал», что не потерпит с собой такого обращения. В результате ФРГ станет первой страной ЕС, которая воспользовалась созданным в прошлом году механизмом для принятия штрафных мер.



Reuters

Из-за предполагаемой причастности РФ к кибератакам на бундестаг в 2015 году Берлин усиливает давление на Москву, пишет Der Spiegel. Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии. Госсекретарь внешнеполитического ведомства Мигель Бергер «самым суровым образом» осудил действия Кремля. Нечаеву сообщили, «что федеральное правительство использует в Брюсселе режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина».

В результате ФРГ станет первым государством ЕС, которое воспользовалось созданным в прошлом году механизмом для принятия штрафных мер, объясняет Der Spiegel. В санкционный список наряду с главным обвиняемым, россиянином Дмитрием Бадиным также попала хакерская группировка Fancy Bear и многие другие организации, якобы причастные к атаке на бундестаг. Введение нового режима позволит замораживать их активы и накладывать на определённых лиц ограничения на въезд в страну.

Таким образом Берлин посылает Москве «политический сигнал», что не потерпит с собой такого обращения, пишет Der Spiegel. Впрочем, для принятия санкций необходимо единогласное решение Совета Европейского союза. Но пока что никто никаких возражений не озвучивал. Российский же посол продолжает настаивать на невиновности России, утверждая, что никаких доказательств причастности Москвы к кибератакам на бундестаг нет.

Эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид приветствовал решение немецкий властей: «Эта серьезная атака на сердце нашей парламентской демократии не может остаться без последствий». Заместитель руководителя фракции ХДС в Бундестаге Йоханн Вадефул обвинил Россию в том, что она проводит «деструктивную политику», которая не ограничивается одними кибератаками. По его словам, Кремль использует эпидемию коронавируса «для распространения ложной информации и раскола ЕС». Москва «может вновь стать достойным доверия партнёром только тогда, когда откажется от своих постоянных нарушений суверенитета и международного права», заявил немецкий политик.