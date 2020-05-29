Только не это: новый Toyota Land Cruiser Prado могут превратить в… кроссовер

29.05.2020, 17:25, Новости дня

В китайских СМИ появилась информация, которая явно не обрадует поклонников внедорожников Toyota. Так, при смене поколения внедорожник Land Cruiser Prado может стать кроссовером и получить вариатор.

Китайское издание Autohome сообщает, что новое поколение Toyota Land Cruiser Prado “переедет” на выпускаемую с 2015 года тойотовскую платформу TNGA, на которой строятся легковушки и кроссоверы компании, включая новые RAV4 и Higlander. Если такое действительно случится, это будет означать отказ от нынешней рамной конструкции и переход на несущий кузов.

Издание сообщает, что на такой радикальный шаг компания может пойти ради того, чтобы сделать салон больше, центр тяжести – ниже, улучшить аэродинамику, а также повысить жесткость кузова, что положительно отразится и на управляемости. Новый Prado с габаритами 4830х1880х1850 мм станет на 10 мм короче, на 25 мм шире и на 5 мм выше.

Салон станет современнее, получит больше ЖК-экранов и атмосферную подсветку салона. Также ожидается пакет безопасности Toyota Sense, куда войдут контроль положения в полосе, адаптивный дальний свет, функцию обнаружения пешеходов и распознавания дорожных знаков и т.д.

Что до моторов, то в базе новый Prado может получит атмосферный безиновый 2,5-литровый мотор с системой впрыска D-4S (комбинация прямого и распределенного впрыска, две форсунки на цилиндр) и отдачей 205 л.с. и 250 Нм взамен нынешнего базового бензинового мотора (2,7 л, 163 л.с. и 246 Нм).

Сохранит новый Prado и нынешний турбодизель 2,8 л (177 л.с. и 450 Нм), а вот о судьбе 4-литрового бензинового V6 пока не говорится. Зато издание заявляет, что оба названных мотора могут “скрестить” не с нынешними гидромеханическими автоматами, а с бесступенчатым вариатором Direct-Shift CVT! Впрочем, сами китайские журналисты говорят, что эту информацию еще предстоит уточнять. Нет деталей и том, каким будет полный привод. Сегодня это трансмиссия с постоянным полным приводом, межосевым самоблокирующимся дифференциалом Torsen (есть и его принудительная блокировка) и пониженным рядом передач в раздатке.

Премьера нового Toyota Land Cruiser Prado, предположительно, может состояться в августе 2022 года. В Японии бензиновая модификация будет стоить 3,5-4,4 миллиона иен (около 2,3-2,9 млн рублей), а дизельная модификация потянет уже на 4-5,5 миллиона иен (2,6-3,6 млн рублей).

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