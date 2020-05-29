Россия получила право на поставки молока, молочной продукции и говядины в Алжир

29.05.2020, 17:25, Новости дня

Россия получила право на поставки молока, молочной продукции и говядины в Алжир, сообщает Россельхознадзор (РСХН). С министерством сельского хозяйства, сельскохозяйственного развития и рыболовства Алжира согласованы два ветеринарных сертификата.

Первый ветеринарный сертификат разрешает экспорт в Алжир молока и молочной продукции, второй — экспорт охлажденного, замороженного мяса и мяса в вакуумной упаковке, а также охлажденной говяжьей печени в вакуумной упаковке.

Стороны изучают возможность поставок в Алжир российского зерна.

Между тем РФ 9 апреля отправила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы объемом 60 тыс. тонн. Качество пшеницы исследовано подведомственным РСХН учреждением на соответствие требованиям страны-импортера. Саудовская Аравия уже стала одним из основных покупателей российского ячменя.