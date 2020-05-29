“Мама, мы все тяжело больны”: группа “КИНО” выпустила новый клип

29.05.2020, 17:25, Новости дня

Воссоединившая группа "КИНО" выпустила клип на культовую песню "Мама, мы все тяжело больны". Об этом музыкальный коллектив сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Артисты рассказали, что в клипе использованы кусочки видео, которые они покажут на концертах, запланированных в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Риге.

В видеоролике задействованы сын Виктора Цоя Александр, Александр Титов, Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров. Наследник артиста отметил, что некоторым может показаться, словно они специально выбрали для релиза такую злободневную песню, но это не так. Александр Цой отметил, что у группы "КИНО", видимо, такая судьба — идеально попадать во время.

В 2019 году сын Виктора предложил организовать концерты музыкального коллектива, в которых использовался бы вокал его отца из старых песен.

Цой погиб в августе 1990 года. Его смерть стала большим потрясением для поклонников. Посмертным подарком ценителям группы "КИНО" стал "Черный альбом".