Бренд Renault откажется от бренда Alpine

29.05.2020, 17:18, Новости дня

Французский бренд Alpine может полностью функционировать работу в качестве одного из решений компании Renault.

В свою очередь, производитель намерен полностью переоборудовать предприятия для выпуска новых машин. Напомним, на единственном заводе осуществляется сборка модели спорткара A110. Уже до 2023 года планируется полностью прекратить производство вышеуказанной модели, тогда как речи о преемнике пока не ведется. В компании пока не называют точные характеристики автомобиля.

Вместе с тем из-за сокращения планируется отправить домой порядка 15 тысяч сотрудников, включая тех, которые находятся во Франции. Напомним, всего компания Renault привлекла свыше 180 тысяч специалистов по всему миру.