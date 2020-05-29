Новый Toyota Land Cruiser Prado получит версию кроссовера

29.05.2020, 17:18, Новости дня

Новый внедоржник Toyota Land Cruiser Prado в очередной обновленной модификации получит улучшенную версию в виде кроссовера.

В частности, инженеры намерены задействовать здесь платформу TNGA, за счет которой автомобиль получил более обновленное исполнение кузова. В частности, новинка получит 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 205 л.с. и с бесступенчатой трансмиссией. Кроме того, новинка получит 2,8-литровый турбированный дизельный мотор, который выдает 177 л.с. мощности.

В числе продвинутых опций следует отметить камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также продвинутые системы безопасности. Также известно, что официальная премьера нового кроссовера Land Cruiser Prado 180 состоится уже к августу 2022 года, а пока никаких подробностей об автомобиле не указано.