 

Новый Toyota Land Cruiser Prado получит версию кроссовера

29.05.2020, 17:18, Новости дня

Новый внедоржник Toyota Land Cruiser Prado в очередной обновленной модификации получит улучшенную версию в виде кроссовера.

В частности, инженеры намерены задействовать здесь платформу TNGA, за счет которой автомобиль получил более обновленное исполнение кузова. В частности, новинка получит 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 205 л.с. и с бесступенчатой трансмиссией. Кроме того, новинка получит 2,8-литровый турбированный дизельный мотор, который выдает 177 л.с. мощности.

В числе продвинутых опций следует отметить камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также продвинутые системы безопасности. Также известно, что официальная премьера нового кроссовера Land Cruiser Prado 180 состоится уже к августу 2022 года, а пока никаких подробностей об автомобиле не указано.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / “Поток пациентов увеличился”. В московском оперативном штабе объяснили очереди из скорых перед больницами

06.05 / Глава Адыгеи потребовал реализовать в срок дорожный нацпроект

02.04 / Минэнерго увеличило прогноз по производству СПГ к 2035 году

01.05 / Почему Мария Захарова уклонилась от дебатов с Навальным?

04.04 / Голикова назвала число стран, из которых в последнее время завезли коронавирус

24.05 / Задержан администратор «Омбудсмен полиции»

15.05 / Все партии уральских аппаратов ИВЛ проверили после пожаров

04.05 / Дональд Трамп предсказывает появление у США вакцины от коронавируса к концу года

19.05 / Мнения: Ленин исчез из русского сознания

03.05 / Компания Citroen готовит новый кросс-седан C3L

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска