Бренд Nissan анонсировал обновленный пикап Nissan Frontier

29.05.2020, 17:18, Новости дня

Японская компания Nissan продемонстрировала тизерные изображения новой версии Frontier.

В частности, предложенная модификация позиционируется в качестве 2021 модельного года. Напомним, актуальная версия пикапа Frontier официально представлена публике в 2004 году, тогда как теперь автомобиль получит продвинутые характеристики и обновленную внешность. Разработчики предусмотрели более качественные материалы отделки, а также усовершенствованный мультимедийный комплекс. Пока характеристики пикапа удерживаются в тайне до официального выхода.

Более того, новая модель имеет версии с механической и автоматической трансмиссией. Покупателям будут предложены модификации с передним или полным приводом в разных комплектациях.