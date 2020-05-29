Бренд Nissan анонсировал обновленный пикап Nissan Frontier

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29.05.2020, 17:18, Новости дня

Японская компания Nissan продемонстрировала тизерные изображения новой версии Frontier.

В частности, предложенная модификация позиционируется в качестве 2021 модельного года. Напомним, актуальная версия пикапа Frontier официально представлена публике в 2004 году, тогда как теперь автомобиль получит продвинутые характеристики и обновленную внешность. Разработчики предусмотрели более качественные материалы отделки, а также усовершенствованный мультимедийный комплекс. Пока характеристики пикапа удерживаются в тайне до официального выхода.

Более того, новая модель имеет версии с механической и автоматической трансмиссией. Покупателям будут предложены модификации с передним или полным приводом в разных комплектациях.



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