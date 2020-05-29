Названа особенность пенсионного стажа лечащих пациентов с COVID-19 медиков

29.05.2020, 17:16, Новости дня

Пенсионный стаж российских медиков, которые работают с вирус-положительными коронавирусом пациентами, в этом году будет формироваться из расчета день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трехкратном размере. Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен Минтрудом», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в Совете Федерации предложили правительству назначать единые денежные выплаты семьям медработников в случае смерти врачей из-за COVID-19, а самим врачам – в случае получения ими инвалидности из-за работы с коронавирусной инфекцией.