Парикмахерские возобновят работу в Подмосковье

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29.05.2020, 17:16, Новости дня

Власти Московской области готовятся открыть парикмахерские со среды, 3 июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 1».

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. <…> Со среды мы хотим открыть парикмахерские», – приводит его слова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о желании открыть в городе парикмахерские и фитнес-центры, однако пока это делать рано.

Парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют, если жители столицы будут придерживаться безопасного поведения и соблюдать санитарные правила.



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