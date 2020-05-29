 

Сергей Жигунов судится за арестованные вещи

29.05.2020, 17:09, Разное

Сергей Жигунов начал судебную тяжбу за арестованные личные вещи. Актер утверждает, что процедура была нарушена, потому суд обязан свое решение отменить.
Сергей Жигунов известен в последние месяцы не новыми ролями, а благодаря ссорам и судам. Раньше из-за огромного долга на актера подавали в суд и процесс он проиграл. После этого арестовали его собственность, в том числе и квартиру на Мосфильмовской улице.

Сергей Жигунов с такими действиями не соглашается, он подал в суд иск, считая поступки незаконными. Сейчас актер хочет оспорить решение суда, касающееся ареста недвижимости, и пробует вернуть некоторые вещи, которых лишился вместе с квартирой. Он сообщает, что на вход в жилище разрешения не давал, в документе записаны не все личные вещи, а также не было понятых.

Напомним, что у продюсера имеется конфликт и с Верой Новиковой, пока еще официальной супругой. Они судятся за квартиру в Москве. Сначала суд был на стороне Сергея Жигунова, но жена показала дополнительные подтверждения по делу, потому будет новое рассмотрение.



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