 

Мнение: О потухших перспективах электромобилей

29.05.2020, 17:07, Разное

Как ни странно, нынешний #коронакризис в развитых экономиках скорее выгоден России, чем нет. Да, упали #цены на энергоносители, и это больно. Причём восстановление, по прогнозам, может занять несколько лет.

С другой стороны, уже нагрянувший экономический спад, заставивший потребителей Запада начать экономить, вполне объективно отсекает всякие излишества. Типа электромобилей, которые… при существенном удешевлении моторного топлива как-то теряют свои преимущества.

Объективно, всеобщая электромобилизация общественного и личного транспорта опять откладывается на несколько лет. Что позволит петрократиям держаться дальше. Если, конечно, их вожди не перегрызутся между собой и не натворят глупостей (а они могут).

А ведь ещё недавно энтузиасты электромобилий вовсю предрекали конец бензиновых и дизельных повозок чуть ли не к 2024 году. И с упоением постили вот такую картинку как символ победы прогресса над устаревшими технологиями передвижения.

Справедливости ради, это всё же пасхальный парад, куда было принято вытаскивать всякие технические новинки для рекламы. Реальный трафик в Нью-Йорке и до 1920-х оставался смешанным, где конных повозок была почти половина.

А потом грянула Великая депрессия и образовался вот такой парадокс – «повозки Гувера».

Сейчас та же история может повториться на новый лад?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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