Мнение: «Жертва режима» из Чувашии

29.05.2020, 17:06, Разное

Позвонили, спросили, что я думаю про иск к Путину, подный экс-главой Чувашии Михаилом Игнатевым из-за своей отставки.

Напомню, Путин отправил Игнатьева в отставку в конце января «в связи с утратой доверия», когда тот пару раз попал в скандалы, которые получили огласку далеко за пределами Чувашии. То Игнатьев заявлял, что критикующих власть журналистов «надо мочить, как в народе говорят», потом во время вручения пожарным новой техники он заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами.

В общем, парня выгнали из «Единой России», он «потерял доверие» Путина и был уволен.

А сейчас вроде бы хочет найти это самое доверие в суде и восстановиться на работе.

Не сомневаюсь, что суд откажет в удовлетворении иска Игнатьева. И тогда тот сможет стать «жертвой режима» и получить политубежище где-нибудь в Прибалтике или Лондоне… Если сможет выбраться из России.

Обо всем этом и рассказал «Вечерней Казани».



Отсюда

На снимке: Михаил Игнатьев, в то время еще губернатор Чувашии, угощает народ. Фотография отсюда.