Опубликован индекс восстановления российских городов

29.05.2020, 16:53, Новости дня

В РФ ряд городов постепенно начали возвращаться к обычной жизни, следует из индекса восстановления российских городов, опубликованного компанией 2ГИС.

Индекс рассчитан исходя из показателей мобильности и активности горожан, а также спроса на различные товары и услуги. За 100% были приняты показатели марта 2020 года, в исследовании приняли участие 60 городов.

К настоящему моменту, по оценке компании, полностью не восстановился ни один из населенных пунктов из списка. Средний уровень восстановления составил 66, говорится на сайте 2ГИС.

Выше всего показатели восстановления на уровень до эпидемии у Новокузнецка (88), Набережных Челнов (85), Кемерово, Магнитогорска (по 84) и Кургана (81). Худшие показатели у Ростова-на-Дону (64), Санкт-Петербурга и Махачкалы (по 50), Москвы и Сочи (по 42).

Напомним, в начале недели в правительстве заявили о готовности 23 регионов к началу снятия ограничений по коронавирусу. В то же время премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизируется, но снимать ограничения пока следует очень осторожно.