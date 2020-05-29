 

Под Киевом начались задержания после «разборки в стиле 90-х»

29.05.2020, 16:53, Новости дня

Украинские правоохранители задержали 11 участников перестрелки в городе Бровары Киевской области. Конфликт произошел между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В общей сложности участвовали около сотни человек.

«Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе», – цитирует УНИАН представителя полиции Киевской области Виталию Грохольскую.

В публикации украинского издания  произошедшее в Киеве названо «разборками в стиле 90-х».

Уточняется, что правоохранители задержали 11 участников перестрелки. Ими оказались «гости», прибывшие из других регионов Украины. На данный момент с места инцидента правоохранителями изъяты арсенал холодного и огнестрельного оружия.

Как уточнили в министерстве внутренних дел Украины, в результате стрельбы трое получили ранения из травматического оружия. Следователи завели уголовное дело по факту хулиганства. Еще двое человек получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу. В области введен план-перехват.

О перестрелке в Броварах стало известно ранее в пятницу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН

23.05 / Сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве

07.05 / Военные поздравили ветеранов ВОВ персональными концертами

22.04 / Трамп назвал лучший способ стабилизировать цены на нефть

23.04 / Трамп объявил о предстоящем открытии национальных парков

15.04 / Эксперт: Волонтеры получают информацию о нуждающихся в помощи людях в органах соцзащиты

25.05 / Девочку-подростка из Ижевска приговорили к двум годам за избиение сверстницы

08.05 / В Мурманске на дорогу обрушился оползень с сопки

08.04 / Реализацию гособоронзаказа могут скорректировать из-за коронавируса

26.04 / В РФ вдвое сократилось число детей-сирот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска