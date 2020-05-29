Истребители ВКС отогнали бомбардировщики США в сторону от границы России

29.05.2020, 16:53, Новости дня

Российские истребители СУ-27 и СУ-30 были подняты для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что дежурные силы ПВО Западного и Южного военных округов обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей.

«Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», – цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

После приближения истребителей «американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы России».

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1B Lancer совместно с украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29 и турецкими самолетами-заправщиками KC-135 Stratotanker осуществили в пятницу дальний полет над Европой и Черным морем.

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Ли Харригяна, полеты американских самолетов над Европой «демонстрируют приверженность США поддержке союзников и партнеров и в то же время ясно говорят любому противнику о нашей готовности к сдерживанию».

В сообщении американской стороны российские истребители не упоминаются.

Принявшие участие в полете американские бомбардировщики базируются на военно-воздушной базе Элсворт в Южной Дакоте. Как отмечается в сообщении, совместная миссия американских, украинских и турецких самолетов была проведена впервые.

Стратегический бомбардировщик B-1B может нести наибольшую ракетно-бомбовую нагрузку управляемых и неуправляемых вооружений среди всех американских боевых самолетов.

Самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии.