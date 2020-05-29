Скандалы: «Абсолютная пустышка»

29.05.2020, 16:30, Разное

Что российские политики и бизнесмены говорили об Илоне Маске и его проектах

Илон Маск готовится положить конец девяти годам зависимости американских астронавтов от российских «Союзов», впервые запустив людей на орбиту на частном корабле. Что говорили о миллиардере-визионере в последние годы российские чиновники и бизнесмены? Пуск SpaceX в среду был перенесен из-за погодных условий на три дня. Если в субботу все пройдет успешно, Маск станет первым в истории предпринимателем, запустившим корабль с людьми на борту на околоземную орбиту. Это положит конец девяти годам зависимости NASA от российских «Союзов».

Пока SpaceX готовилась впервые в истории запустить на орбиту астронавтов на частном космическом корабле, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телеэфире вспоминал заявление Илона Маска пятилетней давности. «Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?» — возмутился он.

Это не первый раз, когда Рогозин комментирует космические проекты Маска.

29 июля 2017 года, телеканал «Россия 24»: «Илон Маск — это блестящий пиарщик. Человек, который зарабатывает деньги не на космосе — на космос он их только тратит. Он зарабатывает на других — на электромобилях и иных проектах».

17 апреля 2018 года, интервью РБК: «В целом я считаю, что к нему надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать».

20 августа 2019 года, ТАСС: «Если бы Маска не было, его следовало бы изобрести. То, что Маск появился, — для нас это хорошо. Потому что мы почивали на лаврах, и у нас все было замечательно, мы 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас это вызов».

Оценку личности Маска давали и другие представители российской космической индустрии:

Юрий Урличич, первый заместитель гендиректора Роскосмоса: «Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все» ( 12 ноября 2019 года, РИА Новости).

Космонавт Геннадий Падалка: «Илон Маск — мечтатель-романтик, он не только сам влюблен в космос, но и заражает своей любовью всех окружающих. Я помню в 2012 году мы встречали первый Dragon на борту МКС, в прямом эфире показывали его Центр управления полетами, там была команда молодых специалистов 25-40 лет с фантастическими идеями и проектами. Мне это напоминает времена Сергея Павловича Королева, под его началом тогда работала именно команда таких инженеров, которые не боялись творить, рисковать и брать на себя ответственность» (30 декабря 2019 года, РИА Новости).

Проекты Маска комментировали бизнесмены и политики:

Наталья Касперская F 15, президент группы компаний InfoWatch: «Илон Маск абсолютно гениальный маркетолог. Он умеет превращать в конфетку все, за что берется. Вернее, оборачивать в прекрасную конфетную обертку. <…> Я конечно извиняюсь, но мы все помним многочисленные «пузыри», которые лопаются со страшным шумом, с криками и даже частью со смертями. Люди кончают жизнь самоубийством, потому что они теряли все свои деньги на этих «пузырях». И Tesla — это как раз пример такого конкретного маленького «пузырька» вздутого. Который, на мой взгляд, абсолютная пустышка, за ним ничего не стоит» (25 апреля 2018 года, Roem.ru).

Наталия Филева, совладелица S7 (погибла в 2019 году): «Он шикарен, он изменил мир. Он, конечно, не зарабатывает денег, но он изменил мир. Это надо признать» (16 февраля 2018 года, РБК).

Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано»: «То, что сделал Маск, с точки зрения инженерной концепции автомобиля, полностью устранив трансмиссию, создав работоспособную систему зарядок, обеспечив инфраструктурой зарядки вообще без влияния на климат и вообще без потребления углеводородов — это фантастический инженерный прорыв. И в этом прорыве он обошел всех, начиная от Mercedes и кончая Toyota. Это абсолютный инженерный подвиг, созданный Маском» (25 апреля 2018 года, Roem.ru).

Владимир Путин, президент России: «У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже» (5 марта 2020 года, ТАСС). Так глава государства ответил на вопрос, кого Россия может предложить в качестве альтернативы Маску.

Андрей Злобин