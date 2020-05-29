Мнения: Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

29.05.2020, 16:30, Новости дня

Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Причем объемы распространяемого контента настолько выросли, что ни одно государство или специализированные госорганы просто не в состоянии с ним бороться самостоятельно без привлечения самих площадок распространения.

Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Причем объемы распространяемого контента настолько выросли, что ни одно государство или специализированные госорганы просто не в состоянии с ним бороться самостоятельно без привлечения самих площадок распространения.

А сейчас – бомба: во Франции принят закон по борьбе с распространением фейков. Отныне социальные сети обязаны реагировать на неправомерный контент в течение суток, а штраф за нарушения увеличен в три раза.

Напомню, что в РФ – на площадке Общественной палаты РФ – также обсуждают возможность установления законодательных рамок и принципов самоконтроля интернет-платформ.

Теперь – только факты.

13 мая 2020 года депутаты французского парламента приняли в окончательном чтении законопроект, направленный на борьбу с ненавистническим контентом в интернете.

Новый закон направлен на усиление вклада цифровых операторов в эту борьбу. По новым правилам, онлайн-платформы обязаны в течение 24 часов после поступления информации о неправомерном контенте удалить его или сделать недоступным.

Речь идет о публикациях, пропагандирующих определенные преступления, вызывающих дискриминацию, ненависть или насилие, или отрицание преступлений против человечности, сексуальных домогательств, педофилию, а также провокации терроризма. В отношении террористического контента и детской порнографии период реагирования сокращается до одного часа.

Онлайн-платформы, действующие на территории Франции, обязаны подчиняться новому закону, а штрафы за его несоблюдение увеличены в три раза: с 37 500 евро до 112 500 евро. А по версии агентства Reuters, наказание и вовсе может составить 4% от мировой выручки ИТ-гиганта.

Принятый во Франции закон подразумевает:

– Создание единой системы уведомлений, которая будет обрабатывать все полученные жалобы и направлять их в дальнейшие инстанции. За заведомо ложную жалобу предусмотрены штрафы и даже лишение свободы сроком до одного года.

– Обязанность онлайн-платформ предоставлять публичные отчеты о «действиях и средствах» в борьбе с ненавистническим контентом, а также о «полученных результатах».

– Превентивные информационные меры – через различные ассоциации и образовательные учреждения будут обучать население цифровой грамотности.

Многие эксперты отрасли сегодня задаются вопросом: имеет ли подобная инициатива перспективы в российских реалиях, где Facebook, Twitter, YouTube и Instagram регулярно оказываются в центре скандалов с фейками, и что может помешать введению самоконтроля онлайн-платформ?

Уже очевидно, что в нашей стране проблема распространения недостоверной информации стоит так же остро, и особенно она усугубилась на фоне пандемии коронавируса. На данный момент есть способы противодействия распространению фейков административными инструментами. Они в целом доказали свою работоспособность, но на практике появляются новые виды контента, которые не охватываются существующим регулированием: fake news, deep fake и др. Имеющиеся процедуры ограничения доступа либо не «улавливают» такой контент, либо не способны быстро и эффективно реагировать.

По логике, интернет-ресурсы сами должны быть заинтересованы в создании безопасной для пользователей информационной среды, поскольку именно пользователи являются источником их заработка. Однако непрозрачная и зачастую агрессивная модерация, а также регулярное игнорирование требований российских надзорных органов все больше похожи на продвижение политических интересов третьих сторон. И это обуславливает необходимость введения единых стандартов саморегулирования. Одним из основных препятствий на пути введения единых требований самоконтроля для иностранных ИТ-компаний является их нежелание создавать официальные представительства на территории РФ, что осложняет взаимодействие с их администрацией и оперативное реагирование на противоправный контент.

В таких условиях задачей государства становится разработка универсальных правил по самоконтролю размещаемого контента со стороны самих Интернет-ресурсов и установлению единых для всех правил и стандартов самопроверки размещаемого контента, в том числе механизма обоснованных жалоб и выявления нарушений со стороны самих пользователей и администраторов, с прозрачной процедурой отчетности по устранению нарушений.

Все соответствующие предложения давно были сформулированы рабочей группой ОП РФ по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета при самом активном участии Лиги безопасного интернета. Пришло время все наши инициативы воплощать в жизнь на уровне Федерального собрания.

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