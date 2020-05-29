Золото выросло в цене на обострении между США и Китаем

29.05.2020, 16:30, Новости дня

На фоне напряженности между США и Китаем растет цена на золото: участники рынка ожидают реакции Вашингтона на утверждение парламентом КНР закона о безопасности Гонконга.

Спотовая цена на золото выросла на 0,52 – до 1 тыс. 727,46 доллара за тройскую унцию, передает агентство Reuters.

Рынки опасаются, что действия Вашингтона могут ухудшить сложные отношения между США и Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп, пообещал в пятницу объявить о мерах в ответ на новый китайский закон.

«Люди будут ждать руководства, чтобы понять, может ли это спровоцировать дальнейшую эскалацию между двумя крупнейшими экономиками. После выступления Трампа люди также будут с нетерпением ждать реакцию Китая», – сказал аналитик Bank of China International Сяо Фу.

Эскалация конфликта между Китаем и США спровоцировала уход инвесторов в защитные активы, включая золото, которое с начала мая подорожало примерно на 2%.

Палладий по состоянию на 29 мая подорожал на 0,15% до 1.934,12 долларов за унцию, серебро прибавило 0,9% до 17,58 долларов за унцию. Цена на платину опустилась на 0,44% до 834,6 долларов за унцию.

Май для серебра может стать лучшим месяцем с июня 2016 года, платина завершает в плюсе второй месяц подряд, а палладий может снизиться по итогам третьего месяца кряду, добавляет Reuters.

Напомним, американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.

Правительство Китая призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, в противном случае Пекин примет необходимые контрмеры.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются вмешаться в ситуацию с Гонконгом.