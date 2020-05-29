«Газпром нефть» начала возвращать сотрудников с удаленки

29.05.2020, 16:30, Новости дня

«Газпром нефть» начала поэтапно возвращать сотрудников на работу в офисы. Как ожидается, к концу июля с дистанционного режима работы выйдут около половины персонала, сообщили в компании.

«На первом этапе до конца июня в офисы вернется около половины персонала с учетом особенностей обстановки в регионах и специфики деятельности подразделений», – передает ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что на дистанционном режиме до нормализации эпидемиологической ситуации останутся те, кто находится в зоне риска в связи с хроническими заболеваниями, возрастом или семейными обстоятельствами.

Ключевым условием для выхода сотрудника на постоянное рабочее место является отрицательный результат организуемого компанией тестирования на COVID-19. Всех сотрудников планируется тестировать каждые 7-14 дней.

Ранее были названы перспективные сферы вакансий на удаленке.