Мнение: Миннеаполис зажигает

29.05.2020, 16:25, Разное

В Миннепаполисе счастливо продолжаются погромы и столкновения с полицией. Ночью протестующие сожгли полицейский участок в отместку за убийство https://colonelcassad.livejournal.com/5902427.html Джорджа Флойда.

В город вводят национальную гвардию, так как полиция и местные власти не справляются. 1 в 1 как в Шарлоттсвилле.



У убийцы Флойда это далеко не первый залет.



Стоит также отметить, что среди погромщиков был опознан действующий сотрудник полиции Джейкоб Педерсен, который бил стекла в магазинах, пока его не прогнали другие протестующие.

Вероятно, полиция пытается канализровать беспорядки в банальные погромы и грабежи, чтобы переключить с себя внимание.