 

Мнение: Миннеаполис зажигает

29.05.2020, 16:25, Разное

В Миннепаполисе счастливо продолжаются погромы и столкновения с полицией. Ночью протестующие сожгли полицейский участок в отместку за убийство https://colonelcassad.livejournal.com/5902427.html Джорджа Флойда.
В город вводят национальную гвардию, так как полиция и местные власти не справляются. 1 в 1 как в Шарлоттсвилле.


У убийцы Флойда это далеко не первый залет.


Стоит также отметить, что среди погромщиков был опознан действующий сотрудник полиции Джейкоб Педерсен, который бил стекла в магазинах, пока его не прогнали другие протестующие.
Вероятно, полиция пытается канализровать беспорядки в банальные погромы и грабежи, чтобы переключить с себя внимание.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / «Улыбка Джокера»: Заскучавшая на карантине дочь Гузеевой напугала мать неожиданным образом

29.05 / Мнение: О высочайшем разрешении гулять и веселиться

20.05 / Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреклись от Меган Маркл

27.03 / Песков подтвердил свое присутствие на юбилее Аллы Крутой с Лещенко

07.05 / Аналитик Apple Мин-Чи Куо заявил о задержке выпуска устройств с дисплеями Mini-LED до 2021 года

01.05 / Денис Проценко сообщил о новом симптоме коронавируса

08.04 / Мнение: Сербия во время пандемии глазами россиянки

05.04 / Ученые: Шоколад может заменить некоторые лекарства

20.05 / России предрекли запустение и бегство жителей из-за коронавируса

08.05 / Собянин продлил режим самоизоляции до конца мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска