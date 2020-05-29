От травмы из-за потери матери до боязни публичных выступлений: принц Уильям дал откровенное интервью BBC

29.05.2020, 16:22, Разное

На канале BBC состоялась премьера документального фильма про психическое здоровье, в котором принял участие герцог Кембриджский, – “Футбол, принц Уильям и наше психическое здоровье”. В рамках проекта внук королевы Елизаветы II дал интервью каналу, а также побеседовал с футболистами “Вест Бромвича”, в окружении которых близкие люди совершили самоубийство.

О рождении детей и потере матери, принцессы Дианы:

Рождение детей полностью меняет нашу жизнь. Когда ты проходишь через что-то, что наносит тебе сильную травму – в моем случае это ранняя смерть матери, то эмоции сначала стихают, но потом, когда ты сам становишься отцом, возвращаются и накрывают тебя с головой. Если рядом нет человека, кто может тебе помочь, это очень тяжело… Мы с Кэтрин поддерживаем друг друга и вместе проходим через трудности, мы развиваемся и учимся вместе. Рождение детей — один из самых удивительных моментов в жизни и одновременно один из самых пугающих.

Принцесса Диана с сыном УильямомО боязни публичных выступлений:

Я поборол страх, когда перестал надевать контактные линзы перед произнесением речи. Это помогло, потому что все лица в зале выглядели размыто, я не понимал, кто на меня смотрит. Я видел достаточно, чтобы прочитать газету или какой-то текст, но я не мог видеть всю комнату.

О любви к футболу:

Я всегда любил футбол, но сейчас люблю его больше, чем когда-либо. Не знаю, с чем это связано – может быть, потому что я стал отцом. Футбол воспринимается нами как хороший способ достичь чего-то сложного, стать ближе к людям.

Принц Уильям с семьей на игре любимой команды “Астон Вилла”

Об инициативе Heads Together, направленной ​​на повышение осведомленности о психическом здоровье:

Самоубийство – одна из основных причин смертей мужчин младше 45. Это страшно, это пугает. Кажется, у мужчин есть реальная проблема с открытостью и способностью говорить об этом. Если мы сможем оказать существенное влияние на снижение уровня самоубийств, это будет настоящим успехом нашей инициативы Heads Together.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)28 Май 2020 в 12:26 PDT

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)26 Май 2020 в 1:44 PDT