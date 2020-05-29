В Башкирии более 500 медработников заразились коронавирусом. Страховые выплаты получили только 13

29.05.2020, 16:20, Новости дня

В Башкирии более 500 медицинских работников заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

“По данным Роспотребнадзора, в Башкирии зафиксировано 507 случаев заражения работников отрасли COVID-19. Заболевшие есть во многих больницах, перепрофилированных под госпитали. Сказывается и усталость медиков, которые третий месяц работают в режиме цейтнота”, – заявили в пресс-службе.

Из всех заболевших страховые выплаты в связи с заболеванием COVID-19 пока что получили только 13 человек. Еще 138 медработников подали предварительные заявки на выплаты.

68,8 тысячи рублей страховых выплат из Фонда социального страхования выплачиваются только медикам с подтвержденным коронавирусом, которые работали в “красной зоне” и прошли лечение. Остальные случаи рассматриваются отдельно с участием Роспотребнадзора.

“Мы будем добиваться объективного расследования каждого случая. Для этого мы рекомендуем члену профсоюза информировать председателя профкома или сообщить на горячую линию профсоюза, чтобы техническая инспекция труда профсоюза взяла случай на контроль”, – заявил технический инспектор труда профсоюза Альберт Абукаев.

Правозащитники из “Альянса врачей” заявляют, что многие медицинские работники, которые сталкиваются с коронавирусом, не получили никаких денег. Зачастую им даже не хватает средств индивидуальной защиты.

“Проблема наверху, там не дали четких указаний, не разобрались, не сделали четкой системы учета: куда, кому и сколько. И главные врачи, извините, они как куры в ощип попали, они ничего не понимают очень многие. И они действительно козлы отпущения, их очень жалко. Потому что нет системы. И проблема-то не в них – проблема на самом верху”, – рассказала глава профсоюза “Альянс врачей” Анастасия Васильева.