Мосгорсуд отпустил из-под стражи Виктора Немытова. Ему и Азару дали 15 суток за пикет в поддержку “Омбудсмена полиции”

29.05.2020, 16:20, Новости дня

Московский городской суд освободил активиста Виктора Немытова. 27 мая его арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку Владимира Воронцова, основателя “Омбудсмена полиции”, сообщили в “Апологии протеста”.

Суд принял решение переквалифицировать статью, по которой арестовали Немытова с нарушения закона о митингах на нарушение так называемого “режима самоизоляции” и вместо 15 суток спецприемникаа оштрафовали активиста на 20 тысяч рублей, рассказал адвокат организации Леонид Соловьев.

Соловьев рассказал, что Мосгорсуд при рассмотрении жалобы на арест Ильи Азара может принять такое же решение. Журналиста Илью Азара 26 мая задержали, а затем на следующий день арестовали на 15 суток за пикет в поддержку Воронцова.

В Москве и других городах России люди 29 мая вышли на пикеты в поддержку Ильи Азара и других задержанных ранее за пикеты в поддержку Воронцова. Вчера, 28 мая, были задержаны главный редактор интернет-издания “Медиазона” Сергей Смирнов, журналистка “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр и другие журналисты – всего около 10 человек.

Сегодня, 29 мая, у здания ГУ МВД на Петровке, 38 в Москве продолжаются задержания. Пока что задержаны около полутора десятка человек, в том числе повторно – журналист “Эха Москвы” Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Они заметили, что суд изменил приговор Немытову во многом из-за нынешней протестной акции, в которой уже приняли участие около двух десятков человек.

Также в Санкт-Петербурге полицейские задержали троих участников одиночных пикетов у метро “Гостиный двор”.

Преследования создателя “Омбудсмена полиции” предположительно начались после того, как несколько высокопоставленных руководителей МВД Новосибирска ушли в отставку из-за аудиозаписи с требованиями выполнять “план” по штрафам за нарушение карантинного режима.

Вскоре после этого Владимир Воронцов 8 мая был заключен под стражу до начала июля: на него было заведено уголовное дело о вымогательстве 300 тысяч рублей. Позднее на Воронцова и другого администратора проекта Игоря Худякова завели второе уголовное дело – за незаконный оборот порнографических материалов. 29 мая стало известно, что на Воронцова завели еще два уголовных дела.