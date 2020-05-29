Стрельба в Броварах. Полиция в Житомирской области задержала еще пятерых подозреваемых

29.05.2020, 16:18, Новости дня

Полицейские в Житомирской области задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах, общее число задержанных достигло уже 16. Об этом 29 мая в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними”, – отметил он.

Патрульные в Житомирской области задержали ещё 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Общее число… Posted by Антон Геращенко on Reede, 29. mai 2020

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.