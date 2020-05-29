Пояркову вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

29.05.2020, 16:18, Новости дня

Телеведущий и художник Сергей Поярков в комментарии “Детектор медиа” заявил, что 28 мая следователи вручили ему обвинительный акт в деле об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

“Вы бы видели глаза следователя Службы безопасности Украины, которая сегодня избавилась от общения со мной и перевела это все опять на прокуратуру. Сегодня в СБУ праздник, они наконец избавились от этого дела”, – сказал Поярков.

Он обнародовал скан-копии документа, в котором говорится, что художника обвиняют в действиях, предусмотренных ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Санкция статьи – до пяти лет лишения свободы.

В авторской программе “Поярков News”, которая вышла на “Прямому” 27 декабря 2019 года, ведущий назвал Зеленского “маленьким чмятком” и “криворожским ссыкунчиком”, а также оскорбил отца президента. Обращаясь к команде Зеленского, Поярков сказал: “Вы – моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться”.

9 января Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала “Прямий” в связи с жалобами на действия и слова Пояркова.

В январе 2020 года СБУ выдвинула телеведущему подозрение в угрозе убийством Зеленскому. 29 января Шевченковский районный суд Киева отпустил Пояркова под личное обязательство.

“Зеленский еще в октябре дал показания, что он безумно испуган моими влогами; он боится и считает, что мои пародии являются смертельной угрозой его жизни. Потом он еще в марте тоже дал показания и сказал, что боится, когда я демонстрирую образцы пародий на западных президентов. У него истерическая боязнь, когда его пародируют”, – отметил Поярков.

Издание пишет, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель не смогла подтвердить информацию о показаниях Зеленского.

Поярков не исключил, что будет подавать заявление о служебном преступлении.