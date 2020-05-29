Россия обсудила с Грузией возможность посещения центра Лугара

29.05.2020, 16:16, Новости дня

Член Совфеда, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин обсудил со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе посещение российскими специалистами Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара.

«Мы касались этого вопроса и будем обсуждать дальше. Эмоциональная заряженность Российской Федерации по этому поводу вполне очевидна. У нас сотни тысяч, а в мире миллионы людей сейчас страдают от пандемии коронавируса, поэтому сейчас международное сообщество и в многостороннем, и в двустороннем формате должно эти вопросы обсуждать и решать», – сообщил он ТАСС.

Карасин добавил, что рассчитывает на личную встречу с Абашидзе в августе или сентябре.

«К сожалению, из-за последних месяцев международной беды – коронавируса – мы не смогли встретиться весной, как это планировалось. Надеемся, что где-то в августе-сентябре встреча состоится очно», – сказал он.

Ранее руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил о готовности Исследовательского центра общественного здравоохранения имени сенатора Ричарда Лугара принять российских специалистов.