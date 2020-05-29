Российский хоккеист рассказал об отношении жителей Канады к Путину

29.05.2020, 16:16, Новости дня

Для жителей Канады президент РФ Владимир Путин – «большое имя», сообщил нападающий молодежной сборной РФ по хоккею Егор Соколов, который играет в главной юниорской лиге Квибека.

«А я им всегда говорил, что Путин – хороший президент, и он вам не сделает ничего плохого. Если вы ничего плохого не сделаете нам», – рассказал он телеканалу «Матч ТВ».

Соколов играет за клуб «Кейп Бретон Иглз» с 2017 года. В сезоне 2019-2020 в составе сборной РФ он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Ранее футболист Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину.